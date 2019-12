© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Artur Ionita è il nome caldo per il centrocampo del Lecce in vista del mercato di gennaio. A tal proposito, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, domani a Brescia, dove i salentini giocheranno in trasferta, è atteso Alessandro Beltrami, agente del centrocampista moldavo per entrare nel vivo del discorso.