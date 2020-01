Cagliari, Joao Pedro da record: "Ma non penso ai numeri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sito ufficiale del Cagliari riporta le parole di Joao Pedro, protagonista con una doppietta del pari dei sardi a Brescia. Sono 13 reti in Serie A per il brasiliano, ed è record personale al pari della stagione 2015-16. Con la differenza che quello era un campionato di Serie B: "Sto vivendo questa stagione con grande serenità, senza pensare ai numeri o altro. L'unica cosa che mi interessa è vivere partita per partita, concentrandomi sul bene della squadra. Devo ringraziare i miei compagni che mi mettono nelle condizioni ideali con assist e giocate, sono felice perché segnare è sempre bellissimo, così come lo è vivere quest'avventura con il resto della squadra che lotta su ogni palla e sino all'ultimo secondo di gara. Ci giochiamo tanto, non possiamo sbagliare niente, bisogna avere la concentrazione massima in tutti i frangenti. Abbiamo grande voglia di fare bene".