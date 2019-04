© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari ospita i campioni d'Italia in carica, nel tentativo di continuare a fare bene come avvenuto nelle ultime settimane. La formazione rossoblu, infatti, arriva all'appuntamento dopo aver conquistato sei punti nelle ultime due gare. La Juventus, però, vuole avvicinare lo scudetto e proverà a tornare a casa dalla Sardegna con i tre punti in palio. Maran si affida al miglior undici per dar filo da torcere alla squadra di Allegri: Barella è alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. La Juve si affida invece al 3-5-2 con Kean e Bernardeschi in avanti. Queste le formazioni ufficiali:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean. All. Allegri.