© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista bosniaco della Juventus, Miralem Pjanic, ha rilasciato a Tuttosport alcune dichiarazioni dopo la serata di Cagliari. "Blaise (Matuidi) è molto dispiaciuto, ci ha detto che la prossima volta lascerà il campo. È una situazione che non vive bene e visto che non è la prima volta spero che qualcosa cambierà. È il secondo anno in cui Matuidi viene qui e vive questa situazione, è brutto. Ci dispiace perché loro l'hanno vissuta male, come noi che abbiamo visto quanto i ragzzzi fossero tristi dopo la partita. Non solo Kean o Matuidi, anche Alex Sandro. E nel Cagliari ci sono alcuni di colore".