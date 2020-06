Cagliari, la priorità è la permanenza di Nainggolan: deve intervenire Giulini

vedi letture

La priorità del Cagliari in vista del mercato per la prossima stagione è la conferma di Radja Nainggolan. L'Inter non ha chiuso la porta ai sardi, ma Giulini dovrà alzare la proposta per chiudere il rinnovo del prestito del calciatore belga che in questa stagione ha ricevuto un ingaggio diviso in due proprio perché in parte dai sardi e in parte da Suning. A riportarlo è Tuttosport.