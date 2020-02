Cagliari, Maran: "Nainggolan non meritava il giallo. Siamo poco fortunati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Genoa, il tecnico del Cagliari Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "E' un momento che non gira come vogliamo, non riusciamo a vincere ma quello che ho visto è una voglia matta di fare risultato e lo meritavamo. Siamo andati sotto per una fatalità e dispiace, ci abbiamo creduto fino alla fine e in questo momento non abbiamo fortuna come abbiamo visto col Parma dove un episodio ci ha condannato all'ultimo minuto. Dobbiamo sapere che ho a disposizione una squadra che non ha mollato, voleva questo risultato, non ci è riuscita ma quello che ho visto in campo è stata una grandissima partecipazione. Tanti aspetti, come gli infortuni, non ci hanno aiutato, dispiace perché vogliamo fare tanto per la maglia, i tifosi e il presidente che ha investito tanto ma questa settimana vogliamo fare un grande lavoro per la prossima gara. Col Napoli senza Nainggolan squalificato? Abbiamo perso Radja ma non meritava l'ammonizione, non c'era il fallo, è un gioca importante ma chi sarà chiamato in causa farà la sua parte alla grande".