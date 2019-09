Cagliari, Maran: "Una vittoria che ci serviva, dobbiamo bruciare le tappe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Parma, il tecnico del Parma Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Al di là di Ceppitelli che è stato bravo, oggi la squadra è riuscita a tirar fuori una prestazione di grande spessore e di grande carattere. Venivamo da un periodo difficile, i ragazzi volevamo questa vittoria e la cosa positiva è che siamo cresciuti nella partita, abbiamo fatto tre gol, anzi quattro perché uno è stato annullato per inezia, non era facile fare quattro gol in trasferta e ad una squadra come il Parma. Noi dobbiamo bruciare le tappe, ci siamo allenati poco insieme, gli infortuni hanno condizionato l'inizio di campionato, per fortuna quello di Nainggolan non è grave. Dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo essere bravi ad interpretare bene le gare e capire le caratteristiche dei giocatori senza perdere tempo. I due attaccanti hanno fatto una gara di grande generosità e a tratti siamo ripartiti dal basso, serve servirli con maggiore continuità, abbiamo provato a fare delle cose sulle quali ancora dobbiamo lavorare molto. Cosa è cambiato rispetto alle prime giornate? Sono cambiati tanti protagonisti, rispetto alle prime due gare è venuto fuori l'aspetto caratteriale di cui non possiamo fare a meno, avevamo bisogno di una gara di questo tipo per ripartire in questo campionato. Riparte dalla formazioni di oggi? Devo valutare di volta in volta ma il canovaccio deve essere questo".