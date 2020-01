© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Cagliari in programma per domani alla Sardegna Arena. Questo l'elenco completo:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimović, Leao, Piatek, Rebic, Suso.