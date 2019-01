© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha parlato ai microfoni di 'Radio Continental' del futuro del centrocampista uruguagio Nahitan Nandez, obiettivo del Cagliari: "E' arrivata una proposta dal Cagliari e il Boca l'ha accettata, visto che il giocatore non voleva lasciarsi sfuggire quest'opportunità. Voleva andarsene, mi ha anche proposto una conferenza stampa per spiegare i motivi. Non posso però accettare il metodo di pagamento proposto dal Cagliari: dovremmo scucire 1,5 milioni di dollari, non solo non riceverei soldi ma dovrei pagare di tasca mia. Se non le cambiano rimarrà qui. Pensavo a giugno come alla sessione dove trovare maggiori alternative, ma lui mi ha ribadito che l'opportunità è adesso. E non mi piace tenere qui giocatori con la testa ad un altro club. Però ho provato a convincerlo a rimanere qui fino a metà anno".