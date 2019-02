Cagliari, Padoin: "La vittoria con il Parma un punto di partenza"

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Al fischio finale ho provato tanta gioia perché, oltre ad aver ottenuto tre punti che ci servivano come il pane, abbiamo dimostrato quanto valiamo, dando una bella risposta che dovevamo ai tifosi, alla Società e a noi stessi”. Parole di Simone Padoin, centrocampista del Cagliari, dopo il successo con il Parma. “Ci voleva, stavamo attraversando un momento delicato. La vittoria con il Parma è un punto di partenza per un bel finale di campionato. Abbiamo messo in campo entusiasmo e voglia di vincere. Alla fine del primo tempo eravamo dispiaciuti ed arrabbiati: per 40’ avevamo giocato la partita perfetta, contro una squadra che in trasferta si esprime al massimo e ha ottenuto tanti punti. Avevamo creato tanto, non lasciando nessuna ripartenza. Eravamo però certi di poterla ribaltare, era una sensazione che avevamo tutti dentro, difficile da spiegare a parole. Abbiamo iniziato così così la ripresa, poi è capitato quell’episodio positivo che invocavamo da tempo, ed è arrivato perché siamo andati a cercarlo. Il risultato è meritato, abbiamo attaccato il Parma con equilibrio e lucidità. Non importa in che ruolo, sono contento di godere della fiducia dell’allenatore e poter dare il mio contributo alla squadra. Noi più esperti cerchiamo di essere delle guide in campo ma anche i giovani come Barella e Deiola, lo stesso Pellegrini, sono dei trascinatori con la loro freschezza e la loro spinta”.