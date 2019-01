© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato in zona mista al termine della partita pareggiata contro l'Empoli: "Viste le pause che ci prendiamo nel corso delle partite, è evidente che anche in allenamento qualcosa non funziona. Il gol? Certo che mi mancava, eccome, però l'importanteè ricominciare subito a fare punti. La squadra è unita ma dobbiamo limare qualcosa. La possibile cessione di Farias? Non ne so niente ma mi dispiacerebbe".