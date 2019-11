Cagliari, Pellegrini: "Con Maran posso maturare. Nazionale? Ci punto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Cagliari, Luca Pellegrini, ha parlato della sfida contro la Fiorentina, e non solo, a La Nuova Sardegna: "Giulini trasmette tanto entusiasmo, è uno preciso e mi ha colpito la sua determinazione fin dal primo giorno. Maran? Mi dà tanta fiducia, consigli preziosi che mi fanno credere di più nelle mie potenzialità. Grazie a lui posso maturare, ho imparato ad essere più essenziale. Chiesa? A settembre ho avuto modo di conoscerlo in Nazionale allenandomi una decina di giorni con lui, ma mi sono bastati per capire la sua forza: ha gamba, tecnica, tiro. Difficile capire come fermarlo, ma la Fiorentina non ha solo lui. Nazionale? Sono ambizioso e ci punto, ma mantenendo sempre i piedi per terra: prima voglio fare bene con il Cagliari".