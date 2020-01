"Sto bene sono felice di essere qui saluto tutti i tifosi e li ringrazio per l'accoglienza". Prime parole da calciatore del Cagliari per Gaston Pereiro, fantasista uruguaiano approdato oggi in rossoblù e intercettato dai colleghi di Sky: "A Cagliari ci sono stati tanti grandi giocatori uruguaiani, penso a O'Neill, a Francescoli. Ne ho parlato con il mio agente Paco (Casal, ndr), mi ha detto che era un'opportunità e io sono molto felice di essere qui. Francescoli era uno dei miei idoli da bambino, e qui ha fatto molto bene".

Sei pronto a giocare?

"Mi stavo già allenando al PSV: quando l'allenatore vorrà sarò subito disponibile".