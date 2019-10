Fabio Pisacane, giocatore del Cagliari, ha parlato a Rai Sport dopo l’1-1 contro il Torino: “Sicuramente venendo qui a Torino prima della patria avremmo firmato per un pareggio, ma dopo i 90’ c’è rammarico. A mio avviso sono due punti persi. È un Cagliari allestito per raggiungere dei traguardi importanti, è l’anno del Centenario e vogliamo fare un regalo ai tifosi, per questo dispiace aver lasciato due punti per strada. Peccato non averla chiusa, purtroppo quando giochi contro queste squadre può succedere di prendere gol”.