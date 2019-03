Cagliari, Pisacane: "Concesso troppo al Bologna, dobbiamo dare di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, commenta così il ko subito sul campo del Bologna. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale dei sardi: "Non mi piace cercare alibi. Gli episodi devi portarli dalla tua parte, altrimenti vuol dire che non tutto sta andando benissimo. In trasferta non riusciamo a replicare le prestazioni che forniamo alla Sardegna Arena: non so dire il motivo, anche se chiaramente l'apporto del nostro pubblico è importante. Bisogna riflettere, lavorare in modo ancora più intenso, dare tutti di più, compreso il sottoscritto, per invertire la rotta lontano da casa”.

Sul Bologna: “Abbiamo concesso molte ripartenze al Bologna e una squadra come la nostra, che deve salvarsi, non può permettersele. Dobbiamo capire velocemente quel che non ha funzionato. Dispiace uscire a mani vuote: con una vittoria avremmo incrementato il vantaggio sulla zona pericolosa, anche non sarebbe finita, mancano ancora tante partite al termine del campionato”.

Sulla Fiorentina, prossimo avversario in campionato: “Conserviamo 6 punti di margine sulla zona rossa, venerdì contro la Fiorentina ci aspetta una partita importante davanti alla nostra gente. Un’occasione per avvicinarci al raggiungimento del nostro traguardo, fermo restando che ci auguriamo di tornare a raccogliere punti anche fuori casa".