© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Pjaca potrebbe già figurare tra i convocati del Cagliari in vista della prossima sfida di campionato contro l'Inter. La trattativa è ormai chiusa, anche se le visite mediche del croato sono slittate con ogni probabilità alla giornata di domani. Il calciatore arriverà in Sardegna via Juventus in prestito gratuito con diritto di riscatto a 12 milioni e controriscatto in favore dei bianconeri. Un prestito di 18 mesi che permetta al calciatore di rilanciarsi, a Maran di goderselo a pieno e alla Juve di capire se vale ancora la pena puntare su di lui dopo infortuni e fallimenti tecnici oppure se sarà meglio salutarlo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.