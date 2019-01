Cagliari, primo allenamento in gruppo per Birsa

© foto di Federico Gaetano

Il Cagliari ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana, in vista della gara di Coppa Italia di lunedì contro l'Atalanta. Il gruppo svolto inizialmente un riscaldamento con circuiti di tecnica e agilità. Quindi esercitazioni dedicate alla fase difensiva, di squadra e a reparto. Infine, partita a metà campo a tema. Primo allenamento in rossoblù per il neo acquisto Valter Birsa, che domani verrà presentato alla stampa alla Sardegna Arena.