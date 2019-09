Tegola in casa Cagliari. Alla ripresa del campionato il tecnico dei sardi Rolando Maran dovrà infatti fare a meno di Radja Nainggolan. Il centrocampista, arrivato in estate in prestito dall'Inter, ha infatti accusato un problema al polpaccio e non sarà a disposizione per la trasferta di Parma. In attesa di accertamenti il belga resterà dunque ai box, con i tempi di recupero che verranno stabiliti nei prossimi giorni.