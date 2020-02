vedi letture

Cagliari, quasi tre mesi in attesa di una vittoria

Il colpo di testa di Alberto Cerri in pieno recupero, a dare i tre punti contro una coriacea Sampdoria. Era il 2 dicembre 2019 e il Cagliari di Rolando Maran era al quarto posto in classifica: i rossoblù erano la vera sorpresa della Serie A, le interviste ai protagonisti si sprecavano su decine di media e tutto faceva pensare a una cavalcata davvero trionfale verso una clamorosa qualificazione europea. Poi, il deserto o quasi: il recupero tanto benevolo contro blucerchiati e Sassuolo (4 punti in due partite, grazie ai gol a tempo scaduto) ha assunto le sembianze di una nemesi, con i 7' di extra-time risultati fatali contro la Lazio. Da lì in avanti solo sconfitte o, bene andando, pareggi. Ma i numeri parlano chiaro: nelle ultime 10 gare i rossoblù sono al penultimo posto per punti fatti (4), davanti soltanto al Brescia. Un'involuzione clamorosa, dovuta sì alle innegabili assenze (su tutte quelle di Rog e Ceppitelli) ma pure al rompersi di qualche equilibrio all'interno del gruppo guidato da Maran, tanto da rendere necessario il ritiro fuori dalla Sardegna, nella pace – almeno prima dell'evoluzione del problema coronavirus – di Coccaglio per preparare la delicata sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona.

DOMENICA ARRIVA LA ROMA – Eppure, come tutti sappiamo, domenica il Cagliari non è sceso in campo e, in attesa delle decisioni poi prese dalle istituzioni (politiche e sportive) nelle ultime ore, ha fatto ritorno a casa in vista del match contro la Roma. Un incontro non certo semplice per Nainggolan e compagni, specie dopo il rotondo 4-0 rifilato al Lecce di Liverani: rompere il digiuno di vittorie è un imperativo per i rossoblù, che non possono permettersi ulteriori passi falsi per evitare di vanificare totalmente l'ottima prima parte di stagione, andando incontro a un suicidio sportivo di proporzioni importanti per la piazza, soprattutto nell'anno in cui si festeggiano centenario e 50° anniversario dallo Scudetto. Insomma, nonostante le innegabili difficoltà del momento, a questo Cagliari è richiesto uno sforzo supplementare per raddrizzare un girone di ritorno fin qui deludente: la scintilla per la riscossa potrebbe arrivare domenica a partire dalle 18, anche per fare la pace con la tifoseria che, dopo aver accarezzato il sogno europeo, vede i propri beniamini sprofondare in una crisi da tamponare a tutti i costi.