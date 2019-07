Cagliari, questo è un mercato da big. Anche grazie all'addio di Barella

© foto di Federico Gaetano

Il Cagliari questa estate sogna in grande. E' la stagione del centenario, quella in cui Tommaso Giulini vuole spostare più in alto l'asticella della competitività di una squadra che ragiona secondo un chiaro modello aziendale. E che si sta costruendo secondo operazioni ragionate, senza mai fare il passo più lungo della gamba.

La prima stagione senza il leader Niccolò Barella è la stagione del salto di qualità. Proprio la cessione del centrocampista classe '97 all'Inter ha permesso alla società sarda investimenti sul mercato mai visti prima. E' già arrivato Marko Rog, che in principio era alternativo a Nahitan Nandez ma che invece giocherà insieme all'ormai calciatore del Napoli. C'è poi Gregoire Defrel, sulla carta la spalla perfetta per quel Leonardo Pavoletti che è stato uno dei migliori numeri 9 dell'ultima Serie A. La trattativa con la Roma è stata praticamente chiusa, per un giocatore che è stato anche tolto dalla lista dei convocati per l'amichevole di stasera contro il Perugia.

Nomi che alzano l'asticella della competitività di un Cagliari che però non ha finito qui. C'è ancora qualcosa da fare in difesa (può tornare Luca Pellegrini, ma questa volta in prestito dalla Juventus), c'è ancora qualcosa da fare sulla trequarti. E la ciliegina sulla torta, ben più di una ciliegina sulla torta, sarebbe il rientro in Sardegna di Radja Nainggolan. Il trequartista perfetto per il 4-3-1-2 di Maran, un affare possibile negli ultimi giorni di mercato se l'Inter nelle prossime due settimane non troverà soluzioni diverse alla cessione a titolo temporaneo del Ninja. Che in prestito piace a mezza Serie A, ma che a Cagliari ha lasciato un pezzo di cuore. E ci tornerebbe volentieri.