Sulle pagine del Corriere dello Sport trova spazio un'intervista al centrocampista del Cagliari, Marko Rog, che dopo essere stato sei mesi a Siviglia in prestito dal Napoli è rinato in Sardegna. Il croato ha parlato di quanto sia stato importante per lui Ivan Rakitic nella sua parentesi nella penisola iberica: "Ma non chiedetemi se verrà a giocare in Serie A".

Il passato - Rog ha poi affermato: "Non rinnego Napoli, però qui sono felice con Pavoletti, Nainggolan e il calcio di Maran".