© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aumentano gli estimatori per Nicolò Barella. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Gazzetta.it infatti, l'Arsenal ha inviato ieri i propri scout alla Dacia Arena per seguire da vicino il talento del Cagliari impegnato con la Nazionale (con tanto di gol) contro la Finlandia. Il Cagliari per Barella chiede almeno 50 milioni di euro.