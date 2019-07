Cagliari, stasera si chiude per Nandez. Poi caccia all'attaccante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver definito l'acquisto di Marko Rog, il Cagliari spera di chiudere presto la trattativa per il centrocampista del Boca Juniors, Nahitan Nandez. Il presidente Giulini, riporta La Gazzetta dello Sport, aspetta entro stasera il via libera. C'è grande fiducia, al punto che non sarebbero previsti piani B.

Caccia alla punta - Per l'attacco, gli isolani continuano a tenere vive due piste: Eder e Defrel. Per l'ex Inter non c'è grande ottimismo, mentre per il francese la Roma chiede 13 milioni. Piace molto il talento del Perugia Dragomir.