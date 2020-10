Cagliari su Bruno Peres. L'idea dei sardi è riuscire a prenderlo a zero dalla Roma

Stando a quanto riferito da L'Unione Sarda, il Cagliari sta pensando a come rinforzare la propria fascia destra, ed avrebbe individuato nel brasiliano Bruno Peres un'opzione valida. L'idea del club sardo sarebbe quella di provare a prendere il giocatore a costo zero, considerando sia i buoni rapporti con la Roma che il fatto che abbia un contratto in scadenza nel 2021, ed arrivare ad offrire al terzino un contratto biennale con opzione per una terza stagione.