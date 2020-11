Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali della Coppa Italia: Cerri e non Pavoletti al posto di Simeone

Con Simeone out a causa della positività al Covid, spazio per Cerri e non per Pavoletti che dunque si siederà in panchina. Niente riposo per Joao Pedro che sarà il capitano dei sardi. Juric manda in campo Salcedo come terminale offensivo visto l'infortunio di Kalinic mentre non lascia riposare Veloso. In porta Pandur, eroe del turno precedente con i rigori parati e l'accesso ai sedicesimi conquistati grazie alle sue parate. Ecco di seguito le formazioni:

Cagliari (4-3-3): Vicario; Zappa, Pisacane, Walukiewicz, Carboni; Oliva, Rog, Tramoni; Joao Pedro, Cerri, Sottil

Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Cetin, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Danzi, Veloso, Udogie; Bertini, Colley; Salcedo