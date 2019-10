Cairo: "Io come Novo, non vendo nessuno e aggiungo qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ricordo del Grande Torino, ma anche temi d'attualità. Durante l'ultima giornata del Festival dello Sport è intervenuto anche il presidente granata, Urbano Cairo, che ha affrontato vari temi: "Il Grande Torino è inarrivabile, quindi non bisogna fare paragoni. Ho riflettuto sul fatto che il presidente Ferruccio Novo non vendeva mai nessuno e mi sono ripromesso di fare lo stesso. Ho tenuto tutti, come avevo fatto già lo scorso anno, e ho aggiunto ritocchi di qualità. Verdi l'ho pagato 22 milioni, un regalo così bello non l'ho fatto nemmeno a mia moglie. Dobbiamo essere orgogliosi di stare sempre nella parte sinistra della classifica e di avere un vivaio che è tornato a vincere. Cercheremo di migliorare, ci sono ottime sensazioni".