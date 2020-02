Cairo: "Mazzarri? Potevo esonerarlo dopo il 7-0, ma c'era la Coppa Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Moreno Longo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha risposto anche ad una domanda sull'addio a Mazzarri: "Se mi pento di non averlo esonerato prima? Ci poteva stare dopo il 7-0, ma tre giorni dopo ci sarebbe stata la coppa Italia. A Milano abbiamo fatto una buona gara, al 90' eravamo in vantaggio con una prestazione di buon livello. E dopo Lecce lo abbiamo fatto: non abbiamo aspettato la chiusura del mercato per esonerare Mazzarri. Secondo voi il problema è prendere due giocatori con il monte ingaggi che ho? Non è mai un problema".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Urbano Cairo