Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino FC Urbano Cairo ha commentato a fine partita il successo dei granata nella Supercoppa Primavera: "Sono molto contento. E' la nostra seconda Supercoppa Primavera, vittoria che va ad aggiungersi al successo in Coppa Italia dell'anno scorso e a quello in campionato nel 2015. Siamo a quota quattro trofei, il che testimonia il buon lavoro svolto nel settore giovanile. Bisogna considerare anche il fatto che molti giocatori oggi in campo arrivano da un percorso di diversi anni nel nostro settore giovanile. Significa che il vivaio funziona bene dall'inizio e questo mi fa molto piacere: è una bellissima cosa. Questa è una vittoria importante, ottenuta contro una squadra forte come l'Inter. E' stata una sfida molto combattuta: siamo andati in vantaggio, poi siamo stati raggiunti, di nuovo in vantaggio e di nuovo ripresi. Poi i rigori sono andati alla grande grazie anche ad un ottimo Gemello, che ha fatto due grandi parate. Oggi abbiamo avuto una voglia di vincere ancora superiore rispetto ai nostri avversari e questo ci ha premiato. Complimenti al mister Coppitelli, al Responsabile del Settore Giovanile Massimo Bava e a tutti i giocatori. Questo è un gruppo molto compatto. Millico? E' un gran bel giocatore. Ha fatto in camponato 26 gol. Oggi ha sbagliato il rigore, ma un errore ci sta. Ha disputato anche oggi una bella partita, come del resto tutti i calciatori. I nostri tifosi sono stati fantastici, erano numerosi e si sono fatti sentire per tutta la partita: sembrava di essere a Torino. Ora dobbiamo pensare subito al percorso in campionato, ad andare avanti in Coppa Italia e al Torneo di Viareggio. Questa Supercoppa la dedico a tutti i tifosi del Toro e poi a mia mamma, che sarebbe felice di vedere il Toro e questi ragazzi vincere".