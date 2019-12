Caldara vuol tornare protagonista. Ma al Milan o di nuovo all'Atalanta?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista di gennaio il Milan, ascoltando radiomercato, è alla ricerca di un difensore che possa sostituire l'infortunato Duarte e rimpolpare la batteria arretrata a disposizione di Stefano Pioli. Ma in rosa i rossoneri, oltre ai soliti noti, hanno anche Mattia Caldara, difensore arrivato dalla Juventus nello scambio per il ritorno di Bonucci in bianconero. Ancora fermo a zero presenze in stagione, dopo i vari infortuni a schiena e ginocchio l'ex Atalanta è pronto al rientro a tempo pieno. E le prossime settimane serviranno a Pioli proprio per capire se il rinforzo in difesa potrà essere lui oppure no.

L'Atalanta pensa al ritorno - In tutto ciò, l'Atalanta si è interessata alla sua situazione nei giorni scorsi. La Dea, che farà partire Kjaer, è alla ricerca di un centrale buono per la filosofia di Gasperini e Caldara, che a Bergamo è esploso, rappresenterebbe l'identikit perfetto. I problemi però ci sono, sebbene il Milan non si opporrebbe ad una sua partenza (con formula eventuale comunque da definire): il primo è la volontà del giocatore, desideroso di misurarsi col mondo Milan da protagonista. Ma pure i costi, visto che il giocatore pesa sul bilancio rossonero per circa 25 milioni di euro.