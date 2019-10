© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un eurogol di Marco Calderoni regala, in piena zona cesarini, il pareggio al Lecce a San Siro. Il 2-2 dei giallorossi sul Milan arriva con una sventola del terzino sinsitro, che dai 25 metri recupera un pallone perso da Suso e s'inventa un bolide a incrociare, inarrivabile per Donnarumma. Beffa finale, per Pioli che già pregustava il più classico buona la prima.