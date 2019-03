© foto di Insidefoto/Image Sport

Josè Callejon pare pronto a sedersi a tavolino per scrivere il proprio futuro. Come scrive oggi La Repubblica, il giocatore spagnolo si trova ormai ad un bivio a ridosso dei suoi 32 anni. Il giocatore ed il Napoli - si legge - hanno in programma un incontro per discutere del possibile rinnovo in azzurro. Difficile che il giocatore possa arrivare a scadenza, liberandosi a parametro zero.