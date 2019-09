© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mercoledì la gara tra Atletico Madrid e Juventus e la Vecchia Signora è destinata a cambiare. Tecnicamente e tatticamente, rispetto a quella vista contro la Fiorentina. Anche negli uomini, spiega oggi Tuttosport: Gonzalo Higuain ha subito un colpo alla coscia a Firenze. C'è fiducia sulla sua presenza al Wanda, altrimenti toccherà a Dybala.

Gli infortunati. Oggi esami per Douglas Costa e Miralem Pjanic. Contro l'atletico, al loro posto, spazio a Federico Bernardeschi e Rodrigo Bentancur. L'infortunio del bosniaco potrebbe non essere grave ma per la Champions serve un miracolo. Intanto Adrien Rabiot insidia Blaise Matuidi e Sami Khedira.