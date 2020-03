Caos calendario, Sarri: "Sto mandando via di cervello lo staff. Accettiamo tutto come un fatto"

Come gestire il continuo cambiamento del calendario tra campionato, Coppa Italia, rinvii e slittamenti? Risponde Maurizio Sarri, tecnico della Juventus. "Sto mandando via di cervello lo staff, sto chiedendo in continuazione cose e il giorno dopo cose diverse. Però quel che succede intorno va accettato come un fatto compiuto. Se stiamo qui a porci duemila domande, togliamo l'attenzione dalle partite. Domani c'è il Milan, c'è il Milan. Spero giovedì ci dicano che c'è lunedì e andiamo avanti, altrimenti spendiamo energie su cose su cui non possiamo influire".