Caos Conte, Marotta e Zhang si sono già parlati. Oggi confronto ad Appiano

vedi letture

Il Corriere della Sera oggi in edicola spiega che oggi sono attesi colloqui ad Appiano Gentile per cercare di trovare una soluzione al caso Antonio Conte. Tra l'allenatore e la dirigenza non c'è più rapporto di fiducia, Giuseppe Marotta e Steven Zhang si sono parlati al telefono ma il chiarimento tra ad e tecnico è difficile. Da mercoledì intanto la squadra sarà impegnata in Europa League, con le parti che si incontreranno per parlare di futuro solo in seguito.