Caos Conte, tutte rotture velenose: da Bari a Doni fino al ristorante da 100 euro e Abramovich

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta tutte le rotture in passato di Antonio Conte. Già ai tempi del Bari ha salutato in modo brusco, tre settimane dopo il rinnovo: rottura sul mercato con Matarrese. A Bergamo litigò con Doni e dopo la frattura col tifo, si dimise. A Siena le lacrime e la scelta del bianconero della Juventus, poi ci fu il caso calcioscommesse. Il ristorante da 100 euro e poi fu divorzio dalla Juventus, col Chelsea finì in tribunale e con l'Italia a tre mesi dall'Europeo.