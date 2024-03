Caos Lazio, tensione Romagnoli-Lotito. Il difensore: "Io in ritiro non ci vado"

vedi letture

Lo scossone in casa Lazio rischia di non riguardare soltanto Maurizio Sarri (con Giovanni Martusciello che è stato nominato suo sostituto). Anzi. Secondo Il Messaggero i fatti e le parole degli ultimi periodi porteranno a ripercussioni anche in estate per quanto riguarda la rosa, col ds Fabiani che sta spingendo con Lotito per un restyling quasi totale.

In un confronto interno delle scorse ore si sono visti toni alti da parte di Luis Alberto e Hysaj, ma non sono stati certamente gli unici. Già lunedì sera dopo il ko con l'Udinese, quando il presidente Claudio Lotito ha annunciato il ritiro, secondo il quotidiano c'è stato un battibecco furiosoc con Alessio Romagnoli che ha così risposto: "Io non ci vado. Mandami pure via. Non mi hai dato mille cose che mi avevi promesso"... Segnale che i nervi sono sempre più tesi all'interno del gruppo.

Principale motivo di amarezza per alcuni giocatori restano le questioni legate ai rinnovi. Come ad esempio quello di Ciro Immobile, con l'attaccante che lo aveva richiesto in estate durante il ritiro di Auronzo dopo una stagione non propriamente eccezionale. Ci sono poi le parole dette in partita da Mattia Zaccagni al Martusciello ("Ma che vuoi?") che fanno riflettere il club. Quindi i rendimenti di Lazzari e Vecino, altri due giocatori che in estate potrebbero salutare insieme a Pedro.