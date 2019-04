Caos Samp, Sabatini conferma: "Screzio con Ferrero, mi dimetto"

Walter Sabatini si è dimesso dal ruolo di responsabile dell'area tecnica della Sampdoria come confermato a Sky Sport: "Dimissioni? Sì, con molto rammarico. Ma c'è stato uno screzio a fine partita e quando un dipendente ha uno screzio con il proprio datore di lavoro è giusto che si dimetta. Quindi vado via ma con molto dispiacere, perché voglio bene a questa squadra. Non ci saranno ripensamenti", ha dichiarato lo stesso Sabatini.