© foto di Federico Gaetano

Emozioni a non finire all'Olimpico. La Lazio trova il 2-2 grazie a un capolavoro di Bastos: il difensore riceve in area da Immobile e trova un destro a giro incredibile, che si insacca sul palo lungo. Nulla da fare per Skorupski, punteggio di nuovo in parità e tutto da rifare per il Bologna.