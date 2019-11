Caputo show al Mapei, Boga è imprendibile: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consigli 6.5 - Non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Orsolini. Per il resto è sempre attento e si oppone con successo a tutte le occasioni del Bologna.

Toljan 6 - Dalla sua parte non corre particolari rischi. Nel primo tempo non ha problemi con Skov Olsen, nella ripresa fa buona guardia anche contro Sansone.

Marlon 5,5 - Rischia tantissimo nel primo tempo con un retropassaggio decisamente troppo potente sul quale Consigli è costretto ad intervenire in scivolata.

Romagna 6 - Fa buona guarda in difesa, regge bene l'urto con Palacio e Orsolini.

Kyriakopoulos 6 - Seconda gara da titolare di fila per il greco, che dà a mister De Zerbi le giuste risposte. Bene quando sale palla al piede, attento in difesa. Un "innesto" interessante per i neroverdi.

Locatelli 6 - La suo conclusione nel primo tempo avrebbe meritato maggior fortuna, ma sulla sua strada ha trovato l'ottima risposta di Skorupsiki. (Dal 78' Bourabia S.V)

Magnanelli 6,5 - Salvataggio provvidenziale nella ripresa. Un intervento prodigioso su Sansone che vale almeno quanto un gol.

Djuricic 5,5 - Leggermente in calo rispetto alle ultime apparizioni. Forse paga anche la fatica delle tante partite giocate nelle ultime settimane.(Dal 61' Traorè 6 - Il Sassuolo cresce con il suo ingresso in campo. Sfiora anche la rete ma viene fermato da Skorupski)

Berardi 6 - Avrebbe voluto festeggiare la convocazione in Nazionale con un gol, invece, dopo una partita tutto sommato buona, è costretto ad uscire per un problema fisico. (Dal 74' Defrel 6 - Si rende pericolo colpendo una traversa nei minuti finali)

Caputo F. 7,5 - Si scatena quando affronta squadre emiliane. Le ultime reti le aveva messe a segno lo scorso 22 settembre, una doppietta contro la SPAL. Poi il lungo digiuno fino a stasera: prima una rete da rapace d'area di rigore, poi una perla di rara bellezza nella ripresa.

Boga 7 - Seconda rete consecutiva fra le mura amiche dopo quella messa a segno con la Fiorentina. Freddissimo davanti a Skorupski, è l'arma in più di questo Sassuolo.