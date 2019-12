Il caso relativo alla prima pagina de Il Corriere dello Sport e al titolo Black Friday per raccontare la sfida tra Romelu Lukaku e Chris Smalling ha fatto il giro del Mondo. E' sui quotidiani internazionali dove campeggiano le parole del belga, dell'inglese, dei protagonisti, la decisione forte di Roma e Milan di escludere gli inviati dal centro di allenamento.

God help us. This is @CorSport on their front page: "‘Black Friday’, for those who want to and are able to understand it, was only ever praising diversity, taking pride in diversity. If you don’t understand it, it’s because you can’t." https://t.co/LMU5DfdSk9

