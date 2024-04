Caso Mancini, il ministro Abodi: "Il Giudice Sportivo si è espresso in base a una norma"

"Il Giudice sportivo si è espresso sulla base della normativa esistente. Credo che si debba contrastare, in maniera sempre più significativa, la maleducazione e la mancanza di rispetto che arriva fino alla forma estrema dei cori, anche razzisti". A dirlo è Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'incotnro Misure e opportunità a supporto dello sport. "La maleducazione spesso viene declassata in goliardia ma per me rimane un fattore importante e vale indipendentemente dal colore delle maglie. Serve perentorietà ed è una partita che dobbiamo giocare con una sola maglia, quella del decoro di tutti".

Chiaro il riferimento al caso Gianluca Mancini, ma le polemiche stanno allargandosi anche per i riferimenti razzisti nei confronti di Guendouzi da una parte e Lukaku dall'altra. "Il calcio è lo specchio della società ma ho sempre pensato che dovesse essere lo specchio della parte più luminosa e non quella opaca. Dobbiamo porci il problema sistematico di migliorare; sbagliare è umano, l'importante è riconoscerlo e crescere indistintamente perché non esiste la doppia morale".

Questa la decisione del Giudice Sportivo, contenente l'ammenda al difensore giallorosso. "Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: " " " N. 90 SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 6 aprile 2024 Il Giudice Sportivo, ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta da questo Giudice con C.U. n. 206 pubblicato in data odierna, comprensivamente degli atti dell'indagine aperta d'ufficio sugli eventi del post-gara e in particolare relativi al comportamento del calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma); delibera di sanzionare il calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma) con l'ammenda di € 5.000,00 per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva".