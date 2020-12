Caso Suarez, l'esaminatore Rocca dopo il test raccontò: "Durato 10-12 minuti"

"L'esame è durato 10-12 minuti, l'abbiamo visto molto felice". Era il 18 settembre e così Lorenzo Rocca, docente esaminatore di Luis Suarez, raccontava il test d'italiano sostenuto dall'attaccante uruguaiano, ai microfoni de El Larguero, trasmissione radiofonica di Cadena SER. "Il ragazzo - proseguiva Rocca - comprendeva e non aveva problemi di ascolto. Italiano e spagnolo non sono poi così distanti". All'Ansa aveva dichiarato "Si immagina già a Torino". Parole che, rilette oggi, stridono decisamente il comunicato della Procura di Perugia che tira in ballo i vertici della Juve e ribadisce l’idea degli inquirenti che la prova fosse concordata. Successivamente, lo stesso Rocca ribadì a la Repubblica come l'esame non fosse stato concordato.