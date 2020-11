Ceferin: "Euro 2020? Giusto il rinvio, se avessimo giocato avremmo danneggiato i club"

Intervistato da Marca, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è tornato anche sulla decisione di rinviare l’Europeo 2020 dopo la prima ondata di Coronavirus: “All’inizio non sapevamo cosa sarebbe successo, se avessimo insistito per giocare probabilmente avremmo fatto un danno ad alcuni club campionati, non saprei dire quanti sarebbero riusciti a sopravvivere. Ovviamente la decisione è stata quella giusta. Non era una questione di priorità. Se avessimo insistito per continuare con l’Europeo, sono certo che avremmo avuto problemi e non saremmo riusciti a portarlo a termine. Allo stesso tempo, le leghe non avrebbero potuto finire le loro competizioni. Ovviamente ogni decisione comporta un rischio quando non sai cosa accadrà in futuro, ma penso che chiunque sia in carica debba prendere decisioni con coraggio. Abbiamo deciso in base a quella che pensavamo fosse la soluzione migliore”.