© foto di Imago/Image Sport

Il Gruppo B di Champions League è già delinato: il Bayern Monaco ha vinto il suo girone e il Tottenham è qualificato come secondo in classifica. Tutto l'interesse resta per un posto in Europa League con Stella Rossa e Olympiacos a contenderselo. E lo faranno attraverso lo scontro diretto del "Karaiskakis". I serbi hanno dalla loro i due punti di vantaggio e la possibilità di giocare anche per il pareggio. I greci puntano tutto sul fattore campo e già l'anno scorso furono premiati, andando a battere 3-1 il Milan in una sfida decisiva della fase a gironi di Europa League. All'Allianz Arena di Monaco invece, sarà il Bayern ad avere più motivazioni del Tottenham: i tedechi sono l'unica squadra di questa edizione di Champions League ad aver vinto tutte le partite e hanno l'opportunità di chiudere con un percorso netto.

Programma

BAYERN-TOTTENHAM domani alle 21

OLYMPIACOS-STELLA ROSSA domani alle 21

Classifica

BAYERN 15

TOTTENHAM 10

STELLA ROSSA 3

OLYMPIACOS 1