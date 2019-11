© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Barcellona agli ottavi di finale per il sedicesimo anno consecutivo. I blaugrana staccano il biglietto con un turno d'anticipo avendo la certezza del primo posto, quindi dello status di testa di serie nei sorteggi. Una buona notizia per l'Inter. Anzi, ottima, perché a San Siro i nerazzurri troveranno un avversario senza obiettivi e probabilmente con la testa alla Liga, con il Clasico in programma 8 giorni la sfida contro la Beneamata. Il Borussia Dortmund deve vincere e sperare nei catalani mentre lo Slavia Praga saluta ogni competizione europea.

BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND 3-1 - 29' Suarez (B), 33' Messi (B), 67' Griezmann (B), 77' Sancho (D)

SLAVIA PRAGA-INTER 1-3 - 19' e 88' Lautaro (I), 37' Soucek rig. (S), 81' Lukaku (I)

Classifica:

BARCELLONA 11

INTER 7

DORTMUND 7

SLAVIA PRAGA 2