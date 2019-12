Champions, gruppo G: due verdetti, tanti incastri disponibili

Due verdetti nel Gruppo G di Champions League, la prima storica qualificazione del Lipsia agli ottavi di finale e l'eliminazione del Benfica dalla Champions. Zenit e Lione si giocano un posto agli ottavi.

Sono molte le combinazioni che possono cambiare scenario, vediamole nel dettaglio:

Benfica-Zenit 1

Lione-Lipsia 1

Lione primo, Lipsia secondo. Tra Zenit e Benfica, portoghesi in Europa League in caso di vittoria con più di due reti di scarto o per 2-0. In caso contrario avanti i russi.



Benfica-Zenit 1

Lione-Lipsia X

Lipsia primo, Lione secondo. Tra Zenit e Benfica, portoghesi in Europa League in caso di vittoria con più di due reti di scarto o per 2-0. In caso contrario avanti i russi.

Benfica-Zenit 1

Lione-Lipsia 2

Lipsia primo; Zenit, Lione e Benfica a pari punti. La classifica avulsa promuove lo Zenit agli ottavi (7 punti), col Benfica in Europa League (6 punti). Fuori il Lione (4 punti).

Benfica-Zenit 2

Lione-Lipsia 1

Lipsia, Zenit e Lione a pari punti. La classifica avulsa promuove al primo posto il Lione (7 punti) e al secondo posto il Lipsia (6 punti). Zenit (4 punti) in Europa League. Benfica fuori.

Benfica-Zenit 2

Lione-Lipsia X



Lipsia primo, Zenit secondo. Lione in Europa League, Benfica fuori.

Benfica-Zenit 2

Lione-Lipsia 2

Lipsia primo, Zenit secondo. Lione in Europa League, Benfica fuori.

Benfica-Zenit X

Lione-Lipsia 1

Lione primo, Lipsia secondo. Zenit in Europa League, Benfica fuori.

Benfica-Zenit X

Lione-Lipsia X

Lipsia primo, Zenit secondo in virtù degli scontri diretti a favore contro il Lione, che va in Europa League. Benfica fuori.

Benfica-Zenit X

Lione-Lipsia 2



Lipsia primo, Zenit secondo. Lione in Europa League. Benfica fuori.

Programma

BENFICA-ZENIT ore 21

LIONE-LIPSIA ore 21

Classifica

LIPSIA 10

ZENIT 7

LIONE 7

BENFICA 4