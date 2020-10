Champions League, Gruppo D: l'Atalanta parte fortissimo, Liverpool col minimo sforzo

vedi letture

Massimo risultato col minimo sforzo e tanta sofferenza per il Liverpool di Jurgen Klopp, che espugna Amsterdam grazie a un'autorete di Tagliafico. Molto più netto e semplice il successo del'Atalanta: 4-0 in casa del Midtjylland, a "vendicare" le quattro reti subite un anno fa contro la Dinamo all'esordio in Champions e a ribadire che la Dea, anche in quest'edizione, fa sul serio.

Risultati

Ajax-Liverpool 0-1: 35' aut. Tagliafico

Midtjylland-Atalanta 0-4: 26' Zapata, 36' Gomez, 42' Muriel, 89' Miranchuk

Classifica

Atalanta 3

Liverpool 3

Ajax 0

Midtjylland 0