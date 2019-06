Champions League, la Uefa nomina i migliori 20: c'è un solo italiano

Ieri sera è terminata la Champions League 2018/2019 con l’affermazione del Liverpool sul Tottenham. Oggi il profilo ufficiale della massima competizione europea ha pubblicato la lista dei 20 migliori giocatori della stagione. Nella lista è presente un solo calciatore che milita in un club italiano. Si tratta dello juventino Cristiano Ronaldo. Di seguito la lista completa:

🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠

UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 2 giugno 2019