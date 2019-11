© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erling Haaland va in gol contro il Genk, ma non basta per riprendersi il primo posto nella classifica dei marcatori di Champions League. Il norvegese è stato scavalcato da Robert Lewandowski, autore ieri sera di quattro reti contro lo Stella Rossa.

Queste le prime posizioni:

10 reti:

Robert Lewandowski (Bayern)



8 reti:

Erling Haaland (Salisburgo)

6 reti:

Harry Kane (Tottenham)

5 reti:

Raheem Sterling (Manchester City) e Son Heung-Min (Tottenham)