Chiellini prova a trovare un senso all'epilogo della stagione: "Ma forse un senso non c'è..."

vedi letture

Come molti altri suoi compagni di squadra, anche il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, oggi ha voluto commentare sul proprio profilo Instagram l'epilogo della stagione bianconera, culminata con l'eliminazione dalla Champions League e l'esonero di mister Sarri: "Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso. Un senso a una catena di infortuni che non mi ha permesso di aiutare la squadra. Un senso ad una pandemia, alla solitudine, al dolore. Un senso ad una ripresa e alla paura. Un senso alla gioia per il nono scudetto consecutivo. Un senso alla delusione per l’eliminazione in Champions. Un senso per i saluti, per chi va e per chi arriva. Ma forse un senso non c’è. Resta solo il mio pensiero per tutti coloro che hanno sofferto e soffrono, la mia voglia di ricominciare al meglio e la convinzione di voler continuare a vincere. Sempre. Fino alla fine!", il suo bilancio sull'ennesima annata vissuta con la maglia della 'Vecchia Signora'.